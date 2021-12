FC Nantes : Kombouaré lance déjà le match contre le RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Après une défaite au Parc des Princes (1-3), un nul à Lille (1-1) et un revers à la Beaujoire face à l'OM (0-1), le FC Nantes retrouvait ce dimanche une formation davantage à sa portée avec Lorient. Si les Canaris ont été ballottés dans les grandes largeurs, ils ont réussi à s'imposer (1-0) et c'est tout ce que voulait retenir Antoine Kombouaré devant les médias, le Kanak se tournant vers la réception de Lens vendredi.

"J'attendais mes joueurs d'expérience pour tirer le groupe vers le haut. C'est un super résultat pour nous car on passe la barre des 20 points, on sort de trois matches avec un seul point. C'est la bonne manière de préparer la venue de Lens. La victoire enlève la fatigue. Ça fait quelque jours que Wylan (Cyprien) enchaîne. Il est de mieux en mieux. Je l'avais préparé pour qu'il entre. On est très contents pour lui, pour sa confiance. Il enchaîne physiquement. Il est prêt pour Lens, son club formateur. Tout est bien pour renouer avec la victoire à domicile. On ne gagnait pas les duels... C'est un mélange de manque d'agressivité, de fatigue, de doute. Et quand vous doutez, vous subissez les situations. Mais si on joue tous les week-ends de cette façon et qu'on gagne, que voulez-vous que je dise. L'idée était de jouer et de poser des problèmes. Ca n'a pas été le cas. On a été solides et on fait ce qu'il faut pour marquer et prendre les trois points."

