FC Nantes : Kombouaré lance un défi à ses attaquants face aux Girondins

En conférence de presse, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a lancé un défi à ses attaquants pour le déplacement ce dimanche aux Girondins de Bordeaux, à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1.

"C'est un défi que je lance à mes attaquants, d'aller leur poser des problèmes. À Reims ou contre Troyes, on a été assez timides. Pas seulement les attaquants. C'est l'animation avec les milieux, les latéraux. À domicile, on a tendance à se projeter un peu plus vite, à soutenir un peu plus les attaquants. Il doit en être de même à l'extérieur", a confié le Kanak devant la presse.

Face aux médias ce vendredi midi, Antoine Kombouaré a fait le point avant la rencontre de dimanche après-midi (15h) 👇 https://t.co/eVdUOpbyYY — FC Nantes (@FCNantes) October 15, 2021