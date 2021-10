FC Nantes : Kombouaré lance un nouveau défi à ses joueurs avant Montpellier

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Montpellier

"Je m’attends à un match difficile parce que si je me réfère à leur succès contre Lens, il est logique. Montpellier a fait un gros match. (...) Je pense aussi trouver une équipe revancharde. Je sais qu’Olivier Dall’Oglio a secoué un peu ses joueurs parce qu’ils sont passés à travers, en première période, à Monaco. C’était un petit Montpellier."

La dynamique de son équipe

"De notre côté, nous devrons faire attention. On a de bons résultats, on dit beaucoup de bien de nous. C’est la récompense de ce que font les joueurs aujourd’hui, mais si on baisse la garde, on va souffrir à Montpellier."

Ses doutes

Je ne serai pas surpris, un jour, que l’on prenne, sur un match, trois ou quatre buts. Je ne l’espère pas mais ça peut arriver parce que c’est encore fragile. Ce que l’on fait est bien, encourageant et demande encore des confirmations.

Le défi lancé à ses joueurs

"Il faut réussir des clean-sheet parce que même si ça ne travaille pas trop mal, à chaque fois on prend un but, notamment à l’extérieur. Ça nous oblige donc à marquer un but de plus que l’adversaire."

Les suspensions de Fabio et Corchia

"J’ai la chance, même si j’attends l’entraînement de samedi, d’avoir Charles Traoré et Dennis Appiah. C’est embêtant parce que pendant le match, s’il y a un pépin ou des soucis, ce sera un peu gênant. Mais j’ai pour coutume de ne pas me plaindre. En revanche, la suspension de Sébastien Corchia est difficile à digérer parce qu’il prend deux matchs ferme. Mais on va devoir bien travailler pour ne pas ressentir le poids de ces absences."

