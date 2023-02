FC Nantes : Kombouaré annonce deux absents et cinq incertains dont Blas pour le RC Lens

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de recevoir le RC Lens, en quart de finale de la Coupe de France, l'entraîneur du FC Nantes, a fait le point sur les forces en présence pour ce choc.

Deux absents et cinq incertains sont à déplorer !

Charles Traoré, blessé aux ischios-jambiers, et Quentin Merlin, victime d'une pubalgie, sont toujours absents tandis que Nicolas Pallois, Marcus Coco, Ludovic Blas, Evann Guessand et Mostafa Mohamed, absents ce lundi de l'entraînement collectif des Canaris mais présents ce mardi, sont incertains pour défier les Sang et Or.

🔰FC Nantes/Lens, quart de finale de Coupe de France, ce mercredi 1er mars. Traoré et Merlin toujours absents. Des incertitudes pour Pallois, Blas, Guessand, Mohammed et Coco, absents lundi mais présents ce mardi à l'entraînement. pic.twitter.com/V8fDTWhAUV — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) February 28, 2023

