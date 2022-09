FC Nantes : après l'Olympiakos, Kombouaré met la pression à ses joueurs pour battre Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L'Europe a laissé des traces chez les Canaris

"Samuel Moutoussamy a ressenti une pointe à l'ischio, petite crainte aussi pour Mostafa Mohamed, qui était malade, et pour Ludovic Blas, qui ressent une douleur aux chevilles."

Il ne veut pas entendre parler de fatigue

"Ça doit être une force d'enchainer l'Europe et le championnat. On doit être prêt, je ne veux pas entendre le fait que ça soit fatigant. La victoire contre l'Olympiakos doit nous donner de l'énergie."

Les axes de progression de son équipe

"Parmi les axes à améliorer, il y avait le fait de garder un peu plus le ballon. Cette année, avec les joueurs qu'on a, on doit jouer un peu plus en attaque placée."

Un derby breton essentiel

"C'est un match très important pour rester collé aux autres équipes, celles qui sont dans la première partie de tableau. On ne veut pas que Lorient nous distance. Cette équipe me surprend. Contre l'Olympiakos, je savais que c'était possible. Mais de là à ce que les joueurs le fassent et dans les dernières minutes... Quand t'as vécu ça une fois, t'as envie que ça continue."