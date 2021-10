FC Nantes : Kombouaré meuble la trêve comme il peut

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Qui dit trêve internationale dit départs en sélections. Et le FC Nantes n'échappe à la règle puisque six joueurs de l'effectif des Canaris ont été appelés pour disputer plusieurs rencontres internationales. Aucune raison, néanmoins, pour que le rythme des entraînements change et que les joueurs soient en vacances.

Mais pour garder le rythme des oppositions, Antoine Kombouaré a récemment décidé d'organiser un match amical durant cette trêve. Ce sera vendredi prochain, à 11 heures 30 face à la formation de Ligue 2 des Chamois Niortais. Rencontre qui se disputera au Stade Henri-Michel de Basse-Goulaine et qui se déroulera à huis clos.