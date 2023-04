FC Nantes : Kombouaré mobilise les Canaris après Troyes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce dimanche face à Troyes, les Nantais ont évité le pire, et ça Antoine Kombouaré le sait, « On est passés par toutes les situations. On n'a pas été capables de gagner, mais on ne l'a pas perdu, et c'est le plus important. Vu le scénario, on peut perdre. C'est un bon point », a confié l’entraîneur du FCN dans des propos rapportés par l’Equipe.

« Il faut continuer à se battre, s'accrocher, je l'ai dit aux garçons »

Malmené en fin de match, Antoine Kombouaré a tenu à saluer la performance de des hommes qui ont trouvé les ressources pour égaliser dans les derniers instants de la rencontre. « On a été capables d'être mentalement très forts pour ne pas perdre ce match. Certains auraient pu sombrer. On n’est pas super content, on ne peut pas dire ça, mais on est heureux après un match comme celui-ci. (…). Il faut continuer à se battre, s'accrocher, je l'ai dit aux garçons », a-t-il expliqué.

Gagner la Coupe de France pour aller chercher le maintien

Antoine Kombouaré à la solution pour se sauver en fin de saison. « Il faut aller la gagner pour ensuite aller chercher le maintien. Il reste 18 points à prendre et ensuite on sera dans cette bagarre pour le maintien. On s'est beaucoup focalisés sur cette finale de la Coupe de France. On va la jouer, tout donner et travailler fort pour le maintien. Il faudra passer à autre chose ensuite », a-t-il annoncé comme le rapporte le quotidien sportif.