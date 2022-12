FC Nantes : Kombouaré ne veut pas penser à la Juventus

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Dominateur dans l'ensemble de la partie, le FC Nantes, sauvé deux fois par ces montants, a concédé ce mercredi un match nul et vierge sur la pelouse de Troyes (0-0), à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1.

"On ne pense qu'au championnat"

S'il était satisfait de ramener un point de l'Aube, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, refuse de penser à la double confrontation face à la Juventus Turin en 16e de finale de la Ligue Europa. "La Juve ? On ne pense qu'au championnat pour engranger des points et faire remonter le club à une position plus honorable", a déclaré le Kanak en conférence de presse d'après-match.

Pour résumer Après le match nul face à Troyes (0-0), l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a été interrogé sur la double confrontation face à la Juventus Turin en 16e de finale de la Ligue Europa.

