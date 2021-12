FC Nantes : Kombouaré nomme le héros de la qualif' à Sochaux et se projette sur l'ASSE

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Cet après-midi, le FC Nantes a eu toutes les peines du monde à prendre le meilleur sur Sochaux, 5e de Ligue 2, en 32es de finale de Coupe de France (0-0, 5 t.a.b. à 4). En conférence de presse, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, n'a voulu retenir que la qualification mais il a pris le temps de féliciter son gardien Rémy Descamps (25 ans), habituel remplaçant d'Alban Lafont. "C'était important pour Rémy Descamps de s'affirmer et de répondre présent quand on fait appel à lui. C'est une belle prestation de sa part. Il a été sobre et efficace, même s'il a une relance hasardeuse. Mais il fait l'arrêt qu'il faut. Ces coéquipiers l'ont félicité."

Le Kanak s'est également projeté sur le dernier match de l'année, à Saint-Etienne mercredi en championnat : "On reste sur une dynamique positive et c'est toujours mieux au moment de préparer le déplacement difficile qui nous attend à Saint-Etienne. Il faut bien finir l'année 2021. Ça passe par un grand résultat à Geoffroy-Guichard. Les victoires appellent les victoires pour continuer cette série. Ça permet l'émulation du groupe, une belle énergie."