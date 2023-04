FC Nantes - OL : Kombouaré annonce si Hadjam est toujours écarté et qui est favori

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le point médical

"Je vais voir avec Quentin Merlin. Il a eu des petits bobos donc on fait le point tout à l’heure. Il a fait des soins et il trottiné un tout petit peu. Fabien Centonze, c’est bien il s’est entrainé hier (lundi). Pedro Chirivella a fait le décrassage."

Hadjam

"Ça ne change pas. Il sera forfait. Il n'y a pas de polémique, pas de sanction. Je suis entraîneur, il y a des règles de vie, un cadre. Ceux qui ne sont pas dedans ne sont pas sélectionnables. Dès que la ramadan sera fini il reviendra dans le groupe. Ce n'est pas moi qui me prive de lui, c'est lui, par conviction religieuse. Après, je respecte. (...) Avec Jaouen, on en parle tous les jours et on est d'accord."

Son sentiment avant le match

"Quand on est compétiteurs et qu'on se dit que c'est le dernier match avant d'aller au Stade de France... J'ai envie de revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Tout jouer sur un match, jouer cette qualification qu'on attend tous."

Qui est favori ?

"Il faudra un exploit demain (mercredi) pour faire tomber cette équipe de Lyon. Ils sont favoris. Au classement, ils sont loin devant nous. C'est le match le plus important de notre saison, au moment ou l'on se parle."

Propos retranscrits par Tribune Nantaise et RMC Sport.