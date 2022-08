FC Nantes : Kombouaré oublie la langue de bois pour deux de ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Il a une fois encore lâché ses vérités. Celles d'un entraîneur forcément déçu, qui aurait aimé ramener autre chose qu'une défaite du stade Vélodrome de Marseille, sur le score de 2-1. Antoine Kombouaré, le technicien du FC Nantes, a donc regretté le score, mais pas que. dans son viseur, certains de ses attaquants et joueurs offensifs qui auraient du marquer et ouvrir le score.

Propos retranscrits par Ouest-France. "Quand on prend des buts, vous entendez les attaquants dire qu’on pouvait mieux défendre. Ce soir, ils ne peuvent rien dire car ils ont eu plein de situations pour ouvrir le score, et notamment le deux contre un avec Blas et Simon, qui ne marque pas. Au final, c’est une défaite collective. On n’a pas été efficace dans les deux surfaces de réparation. On prend deux buts cons, après un corner et une touche. Blas ? Il peut mieux faire, et beaucoup mieux. Après, je peux comprendre qu’il soit perturbé en ce moment. Il a envie de jouer. Et avec ses moyens du moment, il arrive à donner un coup de main à l’équipe."