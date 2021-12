FC Nantes : Kombouaré parle Mercato, a un couac avec Kolo Muani et livre l’objectif en 202

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En préambule, Antoine Kombouaré a donné des nouvelles du groupe du FC Nantes avant de recevoir Vitré dimanche (13h45). « Marcus Coco et Osman Bukari sont toujours à l'isolement à cause du Covid, a-t-il expliqué. Samuel Moutoussamy est suspendu, quant à Randal Kolo Muani il souffre de son pied droit et est incertain. »

L’entraîneur des Canaris a ensuite évacué le sujet du mercato hivernal par le prisme de la CAN. « J'ai anticipé le départ des Africains. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour gérer les 4 absents. Après, si on a des cas de Covid, ça peut devenir plus compliqué, mais il faut savoir rester serein, a-t-il expliqué avant d’embrayer sur les jeunes. Je ne fais jamais de cadeau. Si je fais monter des jeunes, c'est que j'estime qu'ils peuvent apporter des choses et qu'ils ont des qualités. Quentin Merlin est un bel exemple. »

Au sujet de l’opposition de Vitré, Kombouaré ne veut pas que ses joueurs se voient trop beaux avant le coup d’envoi du match. « Vitré est dernier de son groupe et tout le monde dit qu'on va exploser cette équipe, mais sur le terrain ça ne se passe jamais comme ça et on s'attend à une équipe qui va nous poser des problèmes, a-t-il ajouté. Je considère le match contre Vitré comme un match de championnat et je suis persuadé que la meilleure façon de préparer la réception de Monaco est de faire un grand match. On est en sur-régime : la question est de savoir si on peut maintenir ce rythme là ou si on va flancher. Et on va travailler pour faire aussi bien mais l'idée est avant tout d'aller chercher le maintien. »

