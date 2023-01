FC Nantes : Kombouaré parle Mercato, en dit plus sur Pallois et réagit à l'affaire Le Graët

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Pour débuter sa conférence de presse, Antoine Kombouaré a listé les absents contre l’OL mercredi (19h). « Avec Denis Petric, Nicolas Pallois est le seul absent aujourd’hui, a-t-il affirmé. Il souffre d’une entorse du genou gauche et d’une rupture partielle des ligaments. On table sur minimum un mois. C’est handicapant pour l’équipe mais on a aussi perdu des matches avec lui. Avec sa blessure, bien sûr qu’on est en train de travailler au mercato : derrière, au milieu, devant. Si des renforts arrivent, je serai content mais j’ai confiance dans le groupe qui est là. Il y a aussi une incertitude pour Ganago, il a fait une partie de la séance d’entraînement. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a 3 retours dans le groupe (Sissoko, Chirivella et Merlin). On verra demain à l’entraînement mais il y a de grandes chances qu’ils soient avec nous contre l’OL. »

« Pour moi, j’arrête »

Relancé sur ses attentes au mercato, le coach du FC Nantes a été clair : Oui, on travaille sur des dossiers mais ce mercato d’hiver me fatigue car vous prenez souvent des joueurs qui ne jouent pas. Normalement, vous avez fait ce qu’il faut en début de saison. Je n’ai besoin de personne aujourd’hui, on n’est pas dans le besoin. » Après avoir eu des bons mots au sujet de l’OL et de son ami Laurent Blanc, le Kanak a botté en touche pour la polémique entre Noël Le Graët et Zinédine Zidane : « C’est un volet qui ne m’intéresse pas, cette sorte d’acharnement médiatique. Pour moi, j’arrête. C’est très clair. Trouvez quelqu’un d’autre. »

📺➥ Le Coach répond aux médias avant la rencontre face à l'@OL aux alentours de 12h00. — FC Nantes (@FCNantes) January 9, 2023

