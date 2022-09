FC Nantes : Kombouaré peut compter sur les chiffres pour se relancer face au RC Lens

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Comme toujours, Antoine Kombouaré n'a pas cherché à travestir la vérité hier en conférence de presse. Oui, son équipe a déçu à Qarabag (0-3) jeudi en Europa League ; oui, elle rencontre de grosses difficultés depuis le début de la saison à l'extérieur et oui, il s'est entretenu avec ses troupes pour remédier à ce problème. Mais en attendant de voir si cela fonctionne, le Kanak peut s'appuyer sur les chiffres pour espérer un bon résultat à domicile ce dimanche contre le RC Lens.

Tout d'abord, si à l'extérieur, les Canaris ne sont pas à l'aise, dans leur nid, c'est tout le contrat. L'entraîneur lensois, Franck Haise, a ainsi rappelé que seuls le PSG et le LOSC, soit les deux derniers champions de France, se sont imposés à la Beaujoire en 2022. Opta ajoute une autre stat pour donner de la confiance au FCN : Lens ne s'est plus imposé en Loire-Atlantique depuis 21 ans ! C'était le 4 août 2001 et le Racing avait gagné 2-1 chez les champions de France nantais. Certes, le club artésien a passé la moitié du temps en Ligue 2 depuis, mais il n'empêche que, face à lui à domicile, le FC Nantes reste sur une série de 8 matches sans défaite (5 victoires et 3 nuls). Y a de l'espoir !