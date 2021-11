FC Nantes : Kombouaré pousse l'un de ses joueurs chez les Bleus

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Présent ce lundi en conférence de presse à deux jours de la réception de l'Olympique de Marseille, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré a été interrogé sur la forme d'Alban Lafont. Pour l'entraîneur du FC Nantes, son gardien et capitaine peut postuler à une place en équipe de France s'il continue sur sa lancée.

"Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un gardien en difficulté, qui doutait. A l’image de l’équipe. Cette année, en revanche, c'est un grand Alban. C’est un élément très important pour l’équipe sur le terrain et en dehors. Ses performances sont de grande qualité. S’il continue comme ça, je ne doute pas que Deschamps ait un œil sur lui. (...) Le brassard de capitaine lui donne des responsabilités et il aime ça. Il attendait ça je pense. Il est épanoui. J’attends de lui toujours plus, il ne faut pas qu’il se relâche. Surtout pas. Je me disais : "mais ce garçon a du talent, des qualités". Ce niveau-là, c’est pas possible. En discutant, j'ai vu un garçon qui n’était pas dedans. Il est en grande partie responsable parce que c’est un garçon qui a besoin de travailler. Et il ne travaillait pas. La première chose à faire, c’était de remettre le bleu de chauffe. C’est ce qu’il a fait."

