FC Nantes : Kombouaré prépare un changement de taille contre Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes doit impérativement prendre des points aujourd’hui s’il veut rester crédible dans la course au maintien (15h). Opposés à l’OGC Nice, net tombeur de l’OM avant la trêve (3-0), les Canaris n’ont d’autre choix que de faire le plein à la Beaujoire jusqu'en fin de saison.

Pour ce faire, Antoine Kombouaré serait tenté de retenter sa chance avec un système plus classique et surtout plus offensif que le 5-3-2 qui a fait son récent succès de prestige à Paris (1-0). Selon L’Équipe, le Kanak devrait ainsi revenir à une défense à quatre avec le retour de Sébastien Corchia comme latéral droit... et Fabio sur le banc au profit de Charles Traoré à gauche.

Fabio sur le banc, Blas en 10 contre l'OGC Nice ?

Un 4-4-2 losange avec Andrei Girotto en sentinelle et une attaque formée par le duo Moses Simon et Randal Kolo Muani serait par ailleurs alignée par l’ancien entraîneur du RC Lens. Dans l’entrejeu, l’ultra-décisif Ludovic Bas serait lui chargé de les alimenter au poste de meneur de jeu.