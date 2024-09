FC Nantes : Kombouaré prêt à lancer un nouveau jeune contre Reims ?

Le FC Nantes est sur le podium de la L1 après trois journées de championnat et Antoine Kombouaré profite de la trêve internationale pour faire monter certains jeunes joueurs du club. Plamedi Nsingui, Hugo Boutsingkham, Bahereba Guirassy, Joe-Loic Affamah et Enzo Mongo ont intégré son groupe. Parmi eux, Herba Guirassy, buteur contre l’AJ Auxerre (2-0), s'est déjà illustré. Et selon Livefoot, le prochain jeune à être lancé devrait être Hugo Boutsingkham (21 ans).

Boutsingkham se tient prêt

"Dans un contexte favorable, Antoine Kombouaré pourrait saisir l’opportunité d’accorder du temps de jeu à d’autres jeunes joueurs dans les semaines à venir, estime le média. Milieu de terrain très prometteur, Hugo Boutsingkham semble être le plus à même d’avoir sa chance. Il ne serait pas étonnant, en tout cas, de voir Kombouaré préparer quelques surprises pour les prochaines rencontres du FC Nantes…" Le gaucher était entré en jeu à quatre reprises l'an dernier, sur des fins de matchs.