FC Nantes : Kombouaré prêt à relancer un cadre des Canaris face à l'OM ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Adepte du bâton et de la carotte, Antoine Kombouaré a déjà tiré quelques enseignements de sa première sur le banc du FC Nantes à Angers (1-3). Comme beaucoup, le Kanak a noté les difficultés d'Abdoulaye Touré, coupable sur le penalty, complètement hors du coup et remplacé à la pause. Il est plus que probable que le natif de Malakoff n'enchaîne pas demain (samedi, 17 heures) face à l'OM. Sans doute le seul changement de son onze de départ.

Nicolas Pallois à la relance, Andrei Girotto au milieu ?

Mais comment remplacer Abdoulaye Touré dans l'entrejeu alors que Mehdi Abeid, la solution logique pour le poste, est parti à la fin du Mercato ? Antoine Kombouaré a montré face au SCO qu'il n'avait que faire des situations individuelles en faisant rentrer le jeune Batista Mendy, mis à l'écart en début de saison pour son refus de prolonger.

Si l'on en croit L'Equipe, l'ancien coach de Toulouse envisagerait une autre option face à Marseille. Celle de relancer son (ex?) capitaine Nicolas Pallois, auteur d'une entrée intéressante au Stade Raymond-Kopa. Le défenseur ayant compris le message, il pourrait être relancé et faire la paire avec Jean-Charles Castelletto. Une décision qui permettrait de faire remonter Andrei Girotto dans le cœur du jeu.