FC Nantes : Kombouaré prive Kita d’une courbette très chère à ses yeux

FC Nantes : le debrief du match face à l'AS Saint-Etienne

Rien ni personne ne fera dévier Antoine Kombouaré de la mission qu’il s’est fixée au FC Nantes. Lancé dans une opération maintien des plus ardues, le nouvel entraîneur des Canaris devra faire des miracles pour éviter la Ligue 2 en fin de saison. La prochaine étape passe par les Costières de Nîmes dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (15h).

En attendant, Kombouaré a resserré son groupe pour ne compter que sur les joueurs qu’ils estime assez forts pour porter son projet de sauvetage. Cela exclut de facto les joueurs non aguerris du centre de formation, n’en déplaise à un Waldemar Kita pourtant axé sur la promotion des jeunes.

« Je suis tellement dans l’urgence... »

« Au moment où je vous parle, j’ai une mission et je ne m’intéresse pas à ce que fait la formation, a-t-il balayé dans L’Équipe. On a fait une opposition dimanche, et j’ai pu voir certains jeunes. Mais je suis tellement dans l’urgence que les plus aptes à remplir la mission maintien, ce sont ceux que j’ai sous la main. Mais après, pourquoi pas ? C’est vrai que Nantes qui, à l’époque, travaillait sur sa formation, est aujourd’hui sur un modèle économique complètement différent. Attention, ce n’est pas que de la faute des pros, que de la faute des recruteurs. La faute incombe à tout le monde. Je ne connais pas d’entraîneur qui ne fasse pas jouer de très bons jeunes. S’il y en avait, je pense qu’ils seraient en équipe première. »