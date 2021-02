FC Nantes : Kombouaré rappelle un souvenir musclé aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Après l'échec Raymond Domenech, le FC Nantes a trouvé une solution d'urgence pour tenter de réveiller un groupe qui sombre petit à petit vers la Ligue 2. Antoine Kombouaré a été nommé, avec une réputation de coach dur qui l'accompagne.

En attendant de voir si la méthode Kombouaré fonctionne mieux que Domenech, le nouveau technicien des Canaris a répondu à cette étiquette tenace qui lui colle à la peau. « Je me méfie souvent de ce que les gens disent. Quand je dis ça, c'est amical », a d'abord souri l'entraîneur nantais.

Kombouaré rappelle le souvenir Halilhodzic

Évoquant le souvenir Vahid Halilhodzic, prédecesseur récent sur le banc des Canaris, Kombouaré a défendu un management qui, quelque soit la forme, dépend uniquement des résultats qui en découlent.

« Quand on est dur avec les joueurs, ils se plaignent parce que c'est trop dur. Ça a été le cas avec Vahid Halilhodzic, non ? Et lorsqu'il y a beaucoup de laxisme, on dit que c'est trop facile, que c'est le "Club Med". Donc, ce qui est important, c'est ce qu'il se passe sur le terrain. Et surtout les résultats obtenus. À mes yeux et avec l'expérience acquise, le management mis en place, ce n'est pas ça le plus important. Si tous les joueurs trouvent que c'est le "Club Med" mais que vous gagnez les matches, ils seront ravis. C'est lorsqu'il n'y a pas de résultat que le management est critiqué », a prévenu Kombouaré.