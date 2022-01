FC Nantes : Kombouaré reçoit la meilleure nouvelle qui soit avant Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Antoine Kombouaré a les idées claires au FC Nantes. Une semaine après la défaite rageante encaissée à l’Allianz Riviera face à l’OGC Nice en ouverture de la 21e journée de L1 (1-2), l’entraîneur des Canaris sait ne prend pas la réception du FC Lorient demain à la légère (15h).

« On pense que l'on va rebondir, mais à Lorient, et on s'en souvient, on avait eu beaucoup de mal contre eux. Ils nous avaient bousculés, a-t-il rappelé hier en conférence de presse. Là, ils prennent des buts évitables, n'ont pas de réussite, pas de confiance. Mais ils ne lâchent pas. Ce sera difficile. Ça joue bien, ils ont de bons attaquants et ils ne sont pas décrochés. Attention donc, ils vont vouloir faire un résultat chez nous. A nous d'être capables de réagir. »

Pour ce faire, le coach du FC Nantes devrait pouvoir compter sur un effectif au complet et seulement amputé de ses internationaux africains partis à la CAN. Selon, David Phelippeau, les tests Covid passés hier soir à la Jonelière se sont tous avérés négatifs. Pour rappel, Nicolas Pallois et Dennis Appiah étaient déjà annoncés de retour en défense.

