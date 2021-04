FC Nantes : Kombouaré reçoit une nouvelle qui change tout contre le Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes vaut son pesant d’or. Entre une équipe vise les places européennes et une autre qui se bat pour son maintien en L1, l’écart semble abyssal sur le papier. Dans les faits, cette différence annoncée pourrait être bien moins importante. Car, comme le souligne Randal Kolo Muani, ce n’est pas en victimes expiatoires que les Canaris débarqueront au Roazhon Park dimanche (13h). Au contraire, les hommes d’Antoine Kombouaré sont gonflés à bloc.

« Sur ce match, il faudra se battre, se battre surtout avec le cœur et ne rien lâcher jusqu'à la dernière seconde. Ce match est important parce que c'est un derby et pour notre maintien en Ligue 1. L'enjeu est de taille, assure l’attaquant sur le site officiel du FC Nantes. L'atmosphère est bonne, tout le monde est impliqué et on a tous envie de sortir le Club de cette situation. On va tous y mettre notre cœur et on va y arriver. »

Le clash Pallois-Kombouaré n'a pas fissurer le vestiaire du FCN

Avant sa conférence de presse, Kombouaré doit apprécier ce genre de comportement, lui qui s’est pris le bec avec Nicolas Pallois après la défaite contre l’OGC Nice dimanche à la Beaujoire (1-2). Visiblement, cet incident n'a pas fissuré le vestiaire du FC Nantes.