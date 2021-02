FC Nantes : Kombouaré refuse que le projet Landreau plombe le vestiaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Ces derniers jours, les supporters du FC Nantes, en grande majorité agacés par la gestion du club par Waldemar Kita, ont vu un fol espoir naître. Un projet rassemblant des investisseurs et porté par Mickaël Landreau serait sérieusement lancé, sans savoir pour le moment si Waldemar Kita accepterait des discussions pour une vente.

Mais bien évidemment, ce projet Landreau fait beaucoup parler dans un club déjà secoué par des grosses difficultés sportives, le fiasco Raymond Domenech, et la fronde qui ne faiblit pas de la part des supporters envers la direction actuelle. Pour autant, Antoine Kombouaré, qui a désormais les rênes de l'équipe, se pose déjà en rempart... vis à vis de son vestiaire.

Kombouaré ne connaît pas les intentions de Kita

Refusant que ses joueurs soient touchés par ces rumeurs, le coach nantais compte bien tout faire pour protéger son effectif des perturbations. « Je peux comprendre. Je ne suis pas né de la dernière pluie, aujourd'hui en France à part le PSG et peut-être Lyon, tous les clubs sont susceptibles d'être rachetés ou vendus. Ça fait plusieurs années que j'entends ça. Mais ce que j'ai dit aux joueurs, à propos de ce qu'il se passe à l'extérieur, c'est que cela n'impacte pas leur travail et que cela ne soit surtout pas une excuse. C'est très important de garder mon énergie sur les résultats. On a un match samedi à Marseille, c'est ce qui me préoccupe l'esprit. Si Kita a envie de vendre, je ne sais pas. C'est le cadet de mes soucis, très honnêtement », a lâché Kombouaré devant la presse, dans des propos relayés par l'Equipe.