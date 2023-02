FC Nantes : Kombouaré regarde derrière et perd un cadre avant Ajaccio

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

En préambule de sa conférence de presse, Antoine Kombouaré a fait le point sur l’infirmerie du FC Nantes : Nicolas Pallois absent à Ajaccio, son retour dans le groupe est néanmoins attendu la semaine prochaine ! Moses Simon (cuisse) a, de son côté, de fortes chances de ne pas être présent en Corse alors que Quentin Merlin est toujours en phase de convalescence. Au sujet du périlleux déplacement sur l’Île de Beauté, le coach du FC Nantes se veut très prudent.

Kombouaré se rappelle bien d'Ajaccio

« Ajaccio est un adversaire qui nous a posé des problèmes à l'aller, a-t-il rappelé. Je m'attends à un match ouvert avec une équipe portée vers l'avant. Mais elle laisse aussi des espaces et on espère que ça va nous permettre de marquer. » Le Kanak l’a martelé : il pense toujours à l’opération maintien malgré du mieux au FC Nantes en 2023. « Bien sûr qu'aujourd'hui on regarde vers le bas et notre championnat, c'est Ajaccio, ce n'est pas Marseille, a-t-il clarifié. Après si on gagne trois matches d'affilée, on pourra regarder devant nous. »

Pas de fatigue au programme

Le Kanak a enfin balayé tout risque de fatigue chez les joueurs : « L'enchaînement des matches ? C'est trop tôt pour parler de fatigue pour le moment. Les joueurs ont envie de jouer et d'enchaîner ! Changer de style de jeu ? De toute façon, quand on recrute des joueurs, c'est de jouer avec leurs qualités. Si on veut gagner des matchs, il faut s'appuyer sur leurs points forts (...) Il faut garder aussi cette capacité à tenir le ballon. »