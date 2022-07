FC Nantes : Kombouaré réintègre deux joueurs à l’entraînement

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Joe-Loïc Affamah et Kader Bamba ont repris l’entraînement aujourd’hui avec le groupe pro du FC Nantes avant le départ pour un stage à La Baule. Affamah a passé la saison précédente avec l’équipe réserve, inscrivant 10 buts en National 2. Kombouaré avait jugé que l’avant-centre âgé de 20 ans n’avait pas assez démontré pour intégrer l’équipe fanion. Il avait quitté les pro après un match amical contre Lorient en juillet dernier.

Kader Bamba quant à lui, revient d’un prêt en Ligue 2 à Amiens. L’ailier avait connu une mise à l’écart avant son départ pour la Picardie à la suite de « problèmes de comportements » à Nantes. D’après les informations de Ouest France, les deux joueurs ont été rappelés par le Kanak pour la préparation mais rien ne garantit leur participation au stage, ni à la saison de Ligue 1 à venir.

Il semble tout de même que l’inactivité sur le mercato nantais commence à poser problème à Kombouare dont l’attaque est en passe de se faire piller cet été.

Pour résumer

Joe-Loïc Affamah et Abdoul Kader Bamba réintègre l'entraînement avec le FC Nantes. L'avant-centre de 20 ans a passé une saison en National 2 pour s'aguerrir après que Kombouaré ne l'a pas jugé prêt. L'ailier de 28 ans revient d'un prêt d'un an en Ligue 2 après des problèmes de compoprtement chez les canaris. Avec les départs de Kolo Muani, Coulibaly et certainement Simon, les deux joueurs ont une carte à jouer.