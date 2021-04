FC Nantes : Kombouaré réintègre un banni à Brest et envoie un message fort à Lafont

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

D’emblée, Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de son groupe et annoncé le retour de Kader Bamba, absent à Strasbourg pour des raisons extra-sportives. « Charles Traoré est en soins, il ne sera donc pas disponible pour Brest. En revanche, Kader Bamba peut postuler à une place dans le groupe. »

L’entraîneur du FC Nantes a évoqué le manque de réalisme de ses attaquants et semble envier ceux du Stade Brestois. « Aujourd’hui, on a peu de buteurs, a-t-il soufflé. Il faut faire comprendre à tous ceux qui jouent devant qu’ils doivent être impliqués sur les phases offensives et doivent être efficaces. Brest, eux, ils ont plusieurs buteurs : Cardona, Charbonnier ou Honorat. Perraud, c’est aussi six passes décisives... Ils ont donc plusieurs joueurs déterminants, c’est ce qu’il faudrait qu’on ait dans notre effectif. »

« Je ne pense pas que l’argent fasse plus courir les joueurs »

Au sujet de l’opposition contre le SB29, Kombouaré craint justement la puissance offensive des Finistériens. « C’est une équipe difficile à contrer car elle attaque en nombre. Il faudra être agressifs sur le porteur. Par contre, on aura des situations offensives. Il faudra en profiter, a-t-il poursuivi. C’est une équipe qui est maintenue, donc j’espère qu’ils seront plus relâchés. Nous, il faut montrer qu’on est capable d’enchaîner deux matches consécutifs, chose qu’on n’a pas faite depuis le début de la saison. J’entends donc marquer un grand coup sur nos adversaires directs même si je ne ne m’intéresse pas à ce qu’ils font après le match.

Lancé sur le sujet de la prime promise par Waldemar Kita avant le match à Strasbourg en cas de maintien, le coach des Canaris est resté dubitatif. « Moi, je ne pense pas que l’argent fasse plus courir les joueurs, a-t-il résumé. Après, on a gagné donc c’est superbe. Si on peut gagner à chaque fois, ce serait bien. On va demander des primes tous les week-ends (rires). »

Kombouaré félicite le FC Nantes pour Lafont

Enfin, Kombouaré a évoqué l’option levée par le FC Nantes sur Alban Lafont, dont il se réjouit grandement. « Il faut se féliciter de la signature d’Alban. C’est une très bonne chose pour le club. J’ai donné mon avis, je suis super content pour lui et pour l’avenir. C’est une très bonne chose », a-t-il conclu.