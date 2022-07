FC Nantes : Kombouaré s'attend à vivre l'enfer face au PSG du tandem Galtier – Campos

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Sur l'état du FC Nantes

« On a le sentiment qu'on a bien travaillé et qu'on monte en puissance. Après, il nous faudra quelques matchs, celui-ci va finir notre préparation. Même pendant le mois d'août, on aura des matches pour savoir ce que vaut l'équipe. On s'est préparé pour démarrer fort le Championnat et aller à Angers pour marquer notre territoire et l'emporter ».

Sur le Trophée des Champions face au PSG

« Je m'attends à un match très disputé, face à un grand PSG. Dans ce groupe, tout le monde veut marquer des points, est en ordre de marche. En ce moment, le sujet, c'est Neymar qui est discipliné comme tout, il travaille fort et il n'est pas le seul. Je me dis que ça va être difficile pour nous. Si le PSG joue à 100 %, on sera figurant. Nous, en tout cas, on devra être à 100 % ».

Sur la possibilité pour Nantes de rééditer sa belle saison

« La saison passée, on jouait avec l'idée de ne jamais revivre la saison d'avant. On est partis dans cet esprit, et cela nous a permis de faire ce Championnat (9e) et de gagner la Coupe de France, ce qui est exceptionnel pour nous. Aucune idée de ce que les joueurs vont me montrer, ce qu'il y a dans leur tête, sont-ils encore solides et humbles ? Ce sera intéressant car j'aurai des réponses après les matches, même si demain c'est particulier et qu'il ne faudra pas trop en tirer d'enseignements ».

Sur le nouveau Paris

« Ce sera une équipe différente car l'entraîneur est nouveau. Elle va démarrer fort la saison je pense, à l'image des trois amicaux au Japon. Cela part bien. Je m'attends à vivre un match compliqué, car ils sont en ordre de marche. À nous d'être présents. Galtier avec Campos, ça peut donner quelque chose de bien mais après le match de demain... »