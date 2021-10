FC Nantes : Kombouaré s'est doté d'une nouvelle arme létale cet été

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Nantes comptait parmi les équipes les plus faibles de Ligue 1 sur coups de pied arrêtés l'an passé, les choses ont complètement changé depuis le début de saison. En effet, sur les 13 buts inscrits par l'équipe d'Antoine Kombouaré lors des 9 premières journées de Ligue 1, 6 l'ont été sur phase arrêtées : trois sur corner (Castelletto et Girotto deux fois) et trois sur penaltys.

Contre Troyes le week-end dernier (2-0), les Canaris ont d'ailleurs débloqué le tableau d'affichage sur un corner de Wylan Cyprien repris de la tête par Andrei Girotto. Cette arme sur corner, le FCN l'a toujours eu puisque le Brésilien était déjà là l'an passé comme Jean-Charles Castelletto ou encore Nicolas Pallois. Mais la différence se fait désormais sur les tireurs.

Cyprien + Simon, de meilleurs pieds sur phase arrêtées

En effet, comme le rappelle Presse Océan, Girotto a marqué autant de fois sur phase arrêtées en 9 journées de Ligue 1 que lors de ses 59 derniers matchs dans l'élite. Dennis Appiah confirme d'ailleurs cette transformation : « Les coups de pied arrêtés, on les tire mieux, on est plus présent, on y croit peut-être un peu plus. On a de bons joueurs de tête, on les avait aussi la saison passée mais ça ne voulait pas rentrer ».

Il faut dire que le FC Nantes peut cette saison compter sur deux solides frappeurs avec Moses Simon, en grande forme actuellement (5 passes décisives)... Et la recrue Wylan Cyprien, passeur décisif contre l'ESTAC et aussi recruté pour la qualité de son pied. Reste quand même à l'ancien Niçois et Lensois a débloqué son compteur sur coup-franc direct alors que Nantes n'a plus marqué dans l'exercice depuis avril 2019 (Limbombé face à l'OL) et se cherche désespérément un spécialiste ...