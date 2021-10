FC Nantes : Kombouaré s'est rabiboché avec l'un de ses bannis du RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Gardien du RC Lens avant l'arrivée d'Antoine Kombouaré en 2013, Rudy Riou n'a pas spécialement bien vécu le passage du Kanak dans l'Artois. Déclassé avec l'arrivée d'Alphonse Areola, puis réintroduit titulaire avant de ne pas être conservé en 2015, le Bittérois n'avait pas franchement apprécié sa première collaboration avec l'actuel coach du FC Nantes.

Riou, des clashs au staff de Kombouaré à Toulouse

Pourtant, comme Rudy Riou l'a confirmé à Var-Matin, la donne a rapidement changé après son départ : « Quand j’ai été nommé entraîneur des gardiens à Toulouse, en octobre 2019, avec Antoine Kombouaré. Ça s’est fait très vite. Antoine, c’était mon coach à Lens pendant deux ans. Ce qui est marrant, c’est que le courant ne passait pas trop entre nous. On se frictionnait. On s’est revus après, et il m’a toujours dit que s’il pouvait me faire travailler, il le ferait, et il l’a vraiment fait, alors que d’autres… Je pense qu’il a apprécié ma franchise. Quand les personnes se disent les choses en face, c’est une forme de respect ».

Lors des ultimes retrouvailles entre les deux hommes à l'occasion du barrage Ligue 1 – Ligue 2 opposant le FC Nantes à Toulouse, Antoine Kombouaré s'en est finalement sorti. Pas Rudy Riou qui a été contraint de quitter le Téfécé et prendre les commandes du modeste club de Draguignan (District). Malgré tout, l'ancien gardien n'en veut pas à Kombouaré : « Je suis très content de ce qu'il fait à Nantes », a-t-il ajouté au média varrois. L'histoire de Rudy Riou, une source d'espoir pour Jean-Kévin Augustin ?