FC Nantes : Kombouaré sait que ses jours sont comptés avec Kita

Antoine Kombouaré ne fera pas de vieux os sur le banc du FC Nantes. Arrivé en pompier de service en remplacement de Raymond Domenech début 2021, le Kanak a réussi à sauver les Canaris d’une relégation qui lui tendait les bras la saison dernière et compte bien ramener le club dans les hautes sphères du championnat en 2021-2022. La question est de savoir si Kombouaré aura le temps de mener ses ambitions à bien avec un président aussi ingérent que Waldemar Kita dans les pattes ?

« Waldemar Kita n’est pas que très interventionniste, il est aussi coupeur de têtes non ?, a-t-il ironisé en face de Pierre Ménès. Des fois, je lui dis en rigolant parce-que moi je prends les choses comme ça mais c’est un président qui aujourd’hui est à la tête du club depuis 14 ans et son palmarès c’est 19 entraîneurs. Une fois que l’on a fait ce constat là, quand je viens ici, je sais que mes jours sont comptés et que ça va être de courte durée. »

Lucide, l’entraîneur du FC Nantes est pleinement au courant de sa situation précaire. « Une fois que j’ai signé, je suis à fond dans mon travail et quelque soit le personnage qui est en face de moi, on fait en sorte de travailler ensemble même si ce n’est pas toujours facile et qu’il y a discussion. Des fois, ça peut être un peu tendu mais il y a du respect et puis après très très important à mes yeux, ce qu’il se dit dans le vestiaire ou dans le club ça ne parait pas vers l’extérieur. C’est ça le plus important. L’image que l’on donne nous, c’est que tout va bien. Le principal c’est que l’on parle de jeu. »

