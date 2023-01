FC Nantes : Kombouaré a parlé de l'OM et Delort après Clermont

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a enchaîné un huitième match sans défaite toutes compétitions confondues en concédant ce samedi le match nul sur la pelouse de Clermont (0-0). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a livré son sentiment sur cette rencontre, estimant que c'était un très bon point glané.

"J'attends que ce soit officiel pour Delort"

"C'est un très bon point, vue la deuxième mi-temps où on a trop défendu, on a été trop bas sans proposer offensivement. On se contente du nul en se disant qu'on n'a pas pris de but. On doit montrer autre chose, dans la capacité à tenir le ballon, à le remonter plus haut. La première mi-temps est intéressante, mais on ne continue pas en deuxième mi-temps. (...) Il faut se projeter sur mercredi. Marseille a un jour de récupération en plus. Il faut vite se projeter pour faire quelque chose et montrer un autre visage", a confié le Kanak devant les médias avant d'être interrogé sur l'arrivée de l'attaquant de l'OGC Nice, Andy Delort, qui n'a toujours pas été officialisée.

"J'attends que ce soit officiel et qu'il soit qualifié pour mercredi. Un élément offensif supplémentaire c'est du bénéfice. Les dirigeants m'ont donné un effectif intéressant pour remplir nos objectifs pour cette deuxième partie de saison. J'ai mon idée en tête pour les joueurs qui seront sur la liste de la Coupe d'Europe. On attend le dernier moment pour faire les choix."

Pour résumer Le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s'est exprimé après le match nul de son équipe contre Clermont (0-0). Le Kanak s'est notamment exprimé sur l'arrivée de l'attaquant de l'OGC Nice, Andy Delort, qui n'a toujours pas été officialisée.

