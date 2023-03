FC Nantes - OGC Nice : Kombouaré enrage pour Delort et Guessand et encense Digard

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le point médical

"Cinq absents : Quentin Merlin, Charles Traoré, Marcus Coco, Andy Delort et Evann Guessand. Andy et Evann ne peuvent pas jouer contre Nice en raison d'une clause dans leur prêt. On se bat toujours contre ce genre d'accord. Il faut l'accepter."

L'OGC Nice

"Depuis l'arrivée de Didier Digard, Nice est une équipe transformée. Elle est d'ailleurs plus performante à l'extérieur qu'à domicile. C'est très costaud défensivement et en phase de transition."

Ce trait de caractère de toujours y croire ?

"C'est le travail que l'on met en place avec le staff. Il y a eu aussi les faits avec des matchs références."

Les supporters

"Je suis émerveillé, j'allais même dire que je suis chanceux, par ce public. Quand on est joueur du FCN, tu te dis : mince, c'est exceptionnel de voir cet engouement, cette ferveur, et on a besoin d'eux."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel du FC Nantes et France Bleu Loire Océan.