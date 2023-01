FC Nantes : Kombouaré se range du côté des supporters devant la dernière lubie de la LFP

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Antoine Kombouaré était tout sourire hier au sortir de la courte mais précieuse victoire du FC Nantes devant l’AJ Auxerre à la Beaujoire (1-0). En tribunes pendant toute la rencontre, le Kanak a souffert mais s’est contenté de ces trois points qui permettent à la Maison Jaune de s'éloigner de la zone rouge.

« C’est une victoire qu’on attendait fortement, a résumé l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse. On est capables d’offrir un bloc, une équipe soudée. La victoire va nous permettre d’acquérir un peu plus de confiance. Maintenant, on attend un peu plus dans la capacité à développer du jeu. » Un bémol a néanmoins terni le succès des Canaris : le boycott des groupes de supporters devant la programmation du match un 1er janvier.

Si l’expérience devait se reproduire, ce serait peut-être sans Kombouaré. « Moi, je n’aime pas, a-t-il déploré. Le calendrier a fait qu’on a joué le 1er . C’est un petit sacrifice pour nous, il fallait au moins qu’on sorte une victoire derrière. On préférerait passer les fêtes avec la famille. Samedi soir, j’avais prévu de passer le réveillon avec ma famille, mes amis. Ils l’ont fait sans moi. »