FC Nantes : Kombouaré sur le départ après le triomphe sur l'OGC Nice ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Nantes s'apprête à vivre un dimanche de folie avec le retour des Canaris dans la Cité des Ducs suite à la victoire en finale de la Coupe de France hier soir. Un premier trophée depuis 2001 et le titre de champion de France qui va permettre à la Maison Jaune de retrouver l'Europe, 18 ans après. Mais les lendemains de fête pourraient être difficiles pour les supporters nantais, pourtant habitués au pire depuis le début de l'ère Kita.

En effet, selon le journaliste de Hit West Simon Reungoat, les propos d'Antoine Kombouaré hier après le triomphe dyonisien laissent à penser qu'il pourrait quitter son poste, un an et demi après son arrivée, malgré un maintien arraché en barrages puis une belle saison conclue par cette victoire en Coupe de France, tout cela à cause de rapports tendus avec... « J’ai fait comme les supporters qui ont énormément souffert sous la présidence Kita : il faut compartimenter. Je ne m’entends pas toujours très bien avec le président, c’est comme ça. » Ça ressemble effectivement à de la lassitude pour un entraîneur lié jusqu'en 2023 avec le FC Nantes...

« J’ai fait comme les supporters qui ont énormément souffert sous la présidence Kita : il faut compartimenter. Je ne m’entends pas toujours très bien avec le président, c’est comme ça »

Kombouaré qui refuse de parler d’Europe la saison prochaine. Comme si c’était sans lui… 2/2 — Simon Reungoat (@SimonReungoat) May 7, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur