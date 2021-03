FC Nantes : Kombouaré va devoir renverser une nouvelle montagne qui se dresse devant lui

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Maître de conférence à l'Université de Lille, Fabien Torre tient depuis plusieurs années un site de statistiques où il rapporte, journée après journée, en fonction de tous les précédents historiques, une projection du classement de Ligue 1 à l'issue des 38 journées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le finish du FC Nantes n'est guère engageant.

En effet, si la loi des probabilités fait du Dijon FCO un relégué / barragiste quasi certain, le FC Nantes a 71% de chances de finir dans les trois derniers (contre 73% pour Nîmes, 38% pour Lorient et 12% pour l'ASSE).

D'après le scénario le plus probable, il faudra aux alentours de 39 points pour finir 17e et se sauver. Les Canaris ont 38% de chance de finir 19e (probabilité la plus haute), 30% de chances d'être barragiste, 17% de chance de finir 17e et moins de 10% de chance de finir plus haut. Antoine Kombouaré et ses hommes vont donc devoir se battre à déjouer les pronostics.