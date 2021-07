FC Nantes : Kombouaré va pouvoir compter sur un nouveau patron cette saison

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Une première saison passée à l'infirmerie après une blessure aux ligaments croisés d'un genou pour son premier match, à Lille (1-1), une deuxième passée à courir après la grande forme : Marcus Coco n'a pas encore montré son meilleur visage au FC Nantes et c'est normal vu ce qui lui est arrivé. Mais dans un entretien à France Bleu, l'ailier droit de 25 ans a expliqué qu'en 2021/22, il entend prendre ses responsabilités et devenir un pilier des Canaris.

"Je suis breton. L'Ouest m'apporte une certaine tranquillité. Je m'y sens bien. Après, voilà, ce n'est pas parce qu'on est bien qu'il ne faut pas se faire mal. Et sur ce point, je dois en faire plus sur la saison qui s'annonce. J'ai besoin de me mettre en danger, d'en faire un peu plus, tenter plus et prendre plus de décisions. Je suis quelqu'un qui n'en prend pas trop habituellement. Il faut que j'en fasse plus, même si je me loupe de temps en temps, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'aborde les choses différemment. Si je me dis que j'ai une idée, je vais le faire. Des fois, c'est mieux d'y aller, faire les choses instinctivement. Je dois assumer certaines responsabilités, aujourd'hui je ne suis plus un jeune. Je pense que je dois passer un cap et c'est à moi de faire ce qu'il faut pour y arriver."