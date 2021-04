FC Nantes : Kombouaré y croit encore et va relancer un gros flop à Strasbourg !  

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Antoine Kombouaré a fait un point santé pour démarrer sa conférence de presse. Sorti sur blessure contre l’OL dimanche (1-2), Charles Traoré est absent pour le déplacement à Strasbourg. Kalifa Coulibaly (cheville) et Fabio (ischio droit) sont incertains.

« Je suis confiant même si on reste sur trois défaites consécutives. J'espère que mon équipe jouera plus libérée, a poursuivi le coach du FC Nantes. On est conscient que c'est maintenant que ça doit se faire, qu'on doit engranger des points. On a de bons attaquants mais on doit être beaucoup plus efficace. J'ai vu Renaud [Emond] que j'espère relancer. »

« S'ils peuvent nous faire un cadeau... »

L’entraîneur des Canaris reste conscient que l’affaire n’est pas gagnée d’avance à la Meinau, où le RC Strasbourg reste vaillant en vue d’un maintien pas encore assuré. « C'est un match délicat car Strasbourg n'est toujours pas tiré d'affaire, a-t-il ajouté. C'est un match avec une pression particulière mais il faut gagner à tout prix et pour y arriver, il faudra jouer comme contre Lyon. Strasbourg est mon premier souvenir d'entraineur professionnel, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce club. Il m'a marqué, j'ai gardé des amitiés fortes mais s'ils peuvent nous faire un cadeau... »