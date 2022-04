FC Nantes : l’affaire Limbombe définitivement réglée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Anthony Limbombe est la recrue la plus chère de l’histoire du FC Nantes. Malheureusement, il est aussi l’un des plus gros flops des Canaris. Après deux ans sans apparition en championnat, une solution a été trouvée entre le club et son joueur.

RMC Sport annonce que le FC Nantes aurait résilier le contrat de l’attaquant belge, trois jours après l’avoir réintégré au groupe professionnel. On ne le reverra donc plus sous les couleurs nantaises.

Info @RMCsport Limbombe et le #FCNantes c'est fini !

Anthony Limbombe n'est plus Canari. Le contrat du milieu de terrain belge a été résilié, trois jours après la réintégration de ce dernier au groupe pro pour éviter des sanctions. Il était sous contrat jusqu'en juin 2024. — David Phelippeau (@dphelippeau) April 4, 2022

Pour résumer ​Le FC Nantes est en conflit avec Anthony Limbombe depuis de longs mois, une solution a été trouvée entre les deux camps. RMC Sport annonce que le FC Nantes aurait résilier le contrat de l’attaquant belge, qui venait de retrouver le groupe pro.

Adam Duarte

Rédacteur