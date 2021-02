FC Nantes : l'analyse lucide de Moulin (SCO) sur les rapports Kita - Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

C'était jour de conférences de presse hier. L'entraîneur du SCO d'Angers, Stéphane Moulin, a été longuement interrogé sur le derby de dimanche contre le FC Nantes. Il a pris beaucoup de précautions pour ne vexer personne, s'est exprimé sur Antoine Kombouaré, qu'il respecte beaucoup, et a fini par dire le fond de sa pensée concernant le renvoi de Raymond Domenech par Waldemar Kita.

"La peur engendre la panique"

« Y a plus rien de surprenant dans le foot. J’ai mon avis mais je ne vais émettre de jugement. Oui, il y a un contraste absolu entre le SCO et le FC Nantes depuis quelques années en ce qui concerne la stabilité mais il n’y avait pas besoin d’attendre le dernier changement d’entraînement pour ça. Ça leur appartient, c’est une manière de fonctionner. Je pense que ça influe sur les joueurs et l’entraîneur. Moi, je suis un privilégié à Angers, j’en ai conscience. »

« Il y a une chose très importante pour les équipes luttant contre la relégation, c’est que l’approche d’un verdict engendre la peur, la peur engendre la panique et la panique engendre des choix qui peuvent paraître parfois bizarre. Ce n’est pas la peur de l’entraîneur qui compte, sa peur d'être renvoyé. Ce qui compte, c’est le message envoyer par l’environnement, par ceux qui dirigent. Si on commence à dire qu’il peut y avoir un changement, ce n’est pas bon. La peur de la relégation peut amener à précipiter les choix. En situation de panique, on ne fait jamais rien de bien. »