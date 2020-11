FC Nantes : l'anecdote croustillante de Gillet sur Conceiçao

Dans sa grande revue d'effectif des entraîneurs, Waldemar Kita est tombé sous le charme de Sergio Conceiçao. Le Portugais n'est resté que huit mois au FC Nantes, de décembre 2016 à juin 2017, mais il a marqué les esprits. Parti au FC Porto dans la foulée, où il est toujours et avec qui il a surclassé l'OM en Champions League, l'ancien milieu offensif a vu Guillaume Gillet révélé une drôle d'anecdote sur le podcast Lens Foot.

"On s'entraînait mais il n'y avait plus d'éclairage !"

« On s’entraînait à la Jonelière en fin d’après-midi. C’était l’hiver, il faisait noir assez tôt. On jouait à onze contre onze, on travaillait les sorties de balle comme lui le voulait. Sauf que rien ne marchait. Ça le rendait fou. On a continué à faire ça pendant deux heures mais il n’y avait pas d’éclairage ! Donc, plus on avançait, moins on voyait, pire c’était ! Au total, on est resté 3h, 3h30, on a fini dans le noir complet à ne plus rien voir du tout. Après coup, on en a rigolé. Mais voilà le genre d’entraîneur qu’est Sergio Conceiçao. »

C'est quand même fou comme les entraîneurs étrangers n'hésitant pas à faire travailler un peu plus les équipes françaises arrivent à avoir des résultats très rapidement…