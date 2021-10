FC Nantes : l'arme fatale face aux Girondins explique sa transformation

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Dimanche après-midi, le FC Nantes disputera le derby de l'Atlantique à Bordeaux. Pour ce match très attendu par les Girondins, qui fêteront leurs 140 ans d'existence, les Canaris compteront beaucoup sur un Ludovic Blas en feu depuis le début de saison avec 5 buts en 9 matches. Un sacré changement pour un joueur jusque-là pas réputé pour son réalisme devant le but. Au site officiel du FCN, l'ancien Guingampais a dévoilé le secret de sa réussite du moment.

"On va dire que je me projette davantage vers le but et que je joue plus haut que lorsque j'étais à Guingamp. Après, c'est le travail. Je suis un joueur opportuniste. Je ne suis pas un attaquant et parfois, j'arrive tout de même à me retrouver dans de bonnes situations. Il faut poursuivre dans ce sens." Le travail sous les ordres d'Antoine Kombouaré porte ses fruits alors que le Martiniquais craignait les retrouvailles avec un coach qui ne lui avait pas laissé un bon souvenir lors de leur aventure commune à Guingamp.

