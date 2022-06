FC Nantes : l'effet Kombouaré rejaillit même chez les jeunes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Il y a quinze mois, le FC Nantes avait un pied et quatre orteils en Ligue 2. Une descente aurait entraîné une catastrophe industrielle et nul ne sait comment se serait terminé ce scénario catastrophe. Et puis, Antoine Kombouaré a remplacé Raymond Domenech sur le banc des pros, les Canaris se sont sauvés, avant de décrocher la Coupe de France cette saison, synonyme de retrouvailles avec l'Europe. Mais ce redressement spectaculaire ne concerne pas que l'équipe première !

En effet, ce dimanche 5 juin, les U19 ont décroché le titre de champion de France. Les jeunes Canaris ont dominé Monaco (3-2) à Saint-Quentin, les Asémistes ayant été rapidement à dix (5e). Finaliste en 2013 et 2015, le FCN est sacré pour la première fois de son histoire dans cette catégorie. La preuve que quelque chose est bien en train de changer en Loire-Atlantique...

La joie des Nantais après leur victoire face à Monaco (3-1) en finale du championnat de France U19 pic.twitter.com/NWTVDDG2vw — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) June 5, 2022

Pour résumer Non content d'avoir réalisé un redressement spectaculaire au niveau de l'équipe première depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré, le FC Nantes vient de décrocher le titre chez les U19, preuve que sa formation revient elle aussi au sommet.

Raphaël Nouet

Rédacteur