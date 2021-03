FC Nantes : l'élément fondateur du dernier titre des Canaris enfin révélé

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Tous évoquent leurs propres souvenirs. Et donnent, selon eux, les clés du succès nantais. C'était il y a certes longtemps, au tout début des années 2000, lorsque le FC Nantes s'était emparé du titre de champion de France, le huitième de sa riche histoire. Au cours d'un long et intéressant entretien, accordé à nos confrères de Ouest-France, Nicolas Savinaud est à son tour revenu sur les raisons de ce sacre.

L'importance des joueurs y est essentielle, bien entendu, comme celle de l'entraîneur (Denoueix) et de la formation à la Jonelière, mais Savinaud retient également un événement fondateur. Et surprenant.

"Le stage de préparation en Autriche, on savait qu’on allait en baver. Mais c’est là où le club a été bon. Ce n’était pas donné. Il y avait le vol privé. On était une trentaine, c’était un beau billet. L’hôtel était top, il y avait déjà des écrans plats, on mangeait super bien, il y avait la piscine intérieure, piscine extérieure, sauna-hammam pour la récupération, les chambres étaient top, la literie… N’importe qui se rappelle des couettes. On se mettait tous direct sous la couette pour la sieste… Ils n’avaient pas besoin de nous dire que c’était obligatoire. Le soir, c’était différent… C’était 15 jours aux frais de la princesse, on était bien. Ce stage n’était pas différent des autres mais il a été fondateur."