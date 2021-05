FC Nantes : l'énorme appel du pied de Ziani pour l'après-Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Il y a très exactement 20 ans, le FC Nantes décrochait son huitième et dernier titre de champion de France. Pour l'occasion, les Canaris ont mis en vente une réplique du maillot porté à l'époque par les hommes de Raynald Denoueix et le site officiel publié des interviewes de plusieurs anciens joueurs. Dont celle de Stéphane Ziani, actuel entraîneur des U19 Nationaux qui a eu maille à partir avec Christian Gourcuff en début de saison et qui ne serait visiblement pas contre une promotion à la tête de l'équipe première…

"Le jeu à la nantaise pourrait encore être au goût du jour"

"Certains pourraient penser que je suis un doux rêveur, un passéiste mais aujourd’hui, je pense qu’on peut toujours être un club différent. Ce dernier s’est construit en osant, en sortant du copier-coller. Oui, le FC Nantes peut rester à part, avec une vraie identité et des joueurs formés ici. Je suis évidemment très attaché à ça et je pense que c’est aussi ce qui donne de la force au collectif. Je suis certain que Raynald Denoueix ou encore Coco Suaudeau seraient aujourd’hui encore des entraîneurs à la page. Ils n’ont rien à envier et à l’époque, étaient même en avance. Le jeu à la nantaise pourrait encore être au goût du jour."

"Je pars du principe qu’on est tous au service du FC Nantes. Je suis fier, encore une fois, de porter ces couleurs aujourd’hui. C’est mon Club mais je suis "au service de". On se doit tous d’être « au service de ». Mais bien sûr que je suis fier de tout ce qui a été fait. Je ne suis pas le propriétaire mais il y a 40 ans, je signais ma première licence ici. Forcément qu’il y a un attachement."