FC Nantes : l'entraînement a repris avec une bonne nouvelle pour Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Alors que la Coupe du monde n'en a toujours pas fini avec son tour de poules, les clubs de Ligue 1 commencent à reprendre le chemin de l'entraînement. Pourtant, la prochaine journée de Ligue 1 n'est prévue qu'après Noël mais les coachs de tout bord ont estimé que deux semaines de coupure, c'était largement suffisant pour leurs joueurs. Ainsi, à Nantes, Antoine Kombouaré avait convoqué ses troupes hier après-midi à la Jonelière.

Le club n'a publié des photos de cette session que ce mercredi. On y voit un groupe relativement au complet puisque seul Jean-Charles Castelletto est actuellement au Qatar avec le Cameroun. Une bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré. Alban Lafont, qui aurait logiquement pu prétendre à une place dans le groupe France vu ses prestations depuis plus d'un an, était bien présent et visiblement concentré sur le travail, comme on peut le voir sur les clichés...