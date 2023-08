FC Nantes : l'entraîneur de Cologne rend son verdict sur les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

La saison n'a pas encore officiellement commencé que c'est presque déjà l'état d'urgence au FC Nantes. En cause, une campagne de matches amicaux franchement décevante, marquée par deux défaites cette semaine, contre Lorient (1-3) à Vannes mercredi et à Cologne (0-2). Pierre Aristouy réclame du temps et des recrues. Mais, à en croire son homologue allemand, Steffen Baumgart, le tableau n'est pas si sombre en Loire-Atlantique.

"Un football tout à fait respectable"

"Je suis satisfait de notre prestation, a déclaré l'entraîneur de Cologne aux médias allemands. Je pense que le football a été tout à fait respectable, de la part de tous ceux qui étaient sur le terrain." Et il parlait bien des 22 acteurs, pas seulement de ses joueurs. En pleine reconstruction après une saison 2022-23 chaotique qui a vu Antoine Kombouaré et plusieurs cadres partir, le FC Nantes aura besoin de tous les encouragements possibles, même ceux venus d'Allemagne.

