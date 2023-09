Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Six joueurs du FC Nantes sont susceptibles d'être appelés par leur sélection durant la CAN 2024. Il s'agit de Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago (Cameroun), Jaouen Hadjam (Algérie), Samuel Moutoussamy (RD Congo), Moses Simon (Nigéria) et Mostafa Mohamed (Égypte).

