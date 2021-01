FC Nantes : l'ère Domenech déjà marquée par le départ d'un pilier de Kita ?

Dans son opération séduction de jeudi dernier, le nouvel entraîneur du FC Nantes Raymond Domenech a eu un mot pour la formation, n'excluant pas de faire appel à des jeunes pousses du club pour se renforcer si nécessaire dans les semaines ou les mois à venir.

Un discours qui tranche avec les tensions apparus depuis des mois entre la formation et l'équipe première, une faille notamment symbolisée par des propos forts de Stéphane Ziani, l'entraîneur de l'équipe U19, il y a quelques mois.

Fenillat souhaiterait quitter le centre de formation

Est-ce cette situation qui pourrait pousser à un départ important en interne ? Selon Ouest France, Samuel Fenillat, responsable du centre de formation du FC Nantes, serait en train de négocier son départ du club. Une information que le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau n'a néanmoins pas confirmé.

Si le départ de Fenillat se confirmait, cela représenterait un gros coup dur pour le FC Nantes et pour Waldemar Kita, qui tient Fenillat en haute estime, comme il l'avait confirmé à Ouest France en novembre. « Je l’ai nommé il y a dix ans parce qu’il connaissait très bien le club et ses valeurs. Il avait déjà une très grande expérience. Il était la personne la plus adaptée pour mener à bien nos ambitions pour le centre de formation », confiait alors le président nantais.

Selon @OFsports44 S. Fénillat négocierait son départ du centre ? Vrai ? #FCNantes — Anthony Marsais (@anthomarsais) January 2, 2021