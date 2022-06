FC Nantes : l'Europe, le départ de Kolo Muani... Les mots forts de Kombouaré avant la reprise

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Plutôt que de voir la Ligue Europa comme une difficulté pour son calendrier, Antoine Kombouaré préfère parler « de chance » :

« La difficulté quand tu repars avec une nouvelle saison c’est que tu repars à zéro. C’est une page blanche et il faut repartir. Surtout que l’année prochaine il y a quatre descentes et la Ligue Europa. Est-ce un cadeau empoisonné ? Moi je dis que non, au contraire. C’est une chance. Il faut mettre la barre haute pour le championnat et la Ligue Europa. Il faut jouer les matches pour faire le meilleur parcours ».