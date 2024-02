FC Nantes : l’immense punchline de Pallois sur sa renaissance

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

S’il se dirigeait vers une fin de carrière en pente doute, relégué en troisième ou quatrième choix de la défense du FC Nantes cette saison, Nicolas Pallois (36 ans) est redevenu le patron de la défense des Canaris depuis quelques matchs.

Le chouchou de la Beaujoire a parfaitement su profiter du départ de Jean-Charles Castelletto à la CAN et du basculement à gauche de Jean-Kévin Duverne pour enchaîner les apparitions et les prestations sérieuses. Une renaissance qui s’est une nouvelle fois confirmée face au PSG où Pallois a sorti un match immense pour éteindre son ancien partenaire chez les Canaris Randal Kolo Muani.

« Tout le monde a cru que c’était fini pour moi. Pallois, il est encore là ! »

A l’issue de ce match sérieux de sa part malgré la défaite (0-2), Nicolas Pallois s’est fendu d’une énorme punchline face aux journalistes de Ouest-France : « Tout le monde a cru que c’était fini pour moi. Pallois, il est encore là ! »

Pour rappel, Nicolas Pallois – qui est en fin de contrat au 30 juin – n’a pas encore officiellement acté sa retraite en fin de saison. Prêt à faire encore un peu de rab’ le natif d’Elbeuf ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life